Фаттахов: Сегодня в Бугульме нет бесхозных исторических объектов

В Бугульме завершена системная работа по учету объектов культурного наследия. Об этом сообщил мэр города, глава Бугульминского района РТ Дамир Фаттахов на заседании итоговой коллегии комитета по охране объектов культурного наследия Татарстана.

«Проведена экспертиза всех без исключения объектов культурного наследия, определена граница исторического поселения города Бугульма. На все объекты культурного наследия выданы охранные обязательства, сформированы земельные участки и уточнено местоположение границ объектов культурного наследия», – заявил Фаттахов.

Мэр отметил, что эта работа носит кропотливый характер и требует системного подхода и постоянного внимания. В связи с этим создан отдельный проектный офис, установлены сроки работы, сформирована дорожная карта с ожидаемыми результатами.

«Благодаря такому подходу мы пришли к тому, что сегодня в Бугульме нет бесхозных исторических объектов. Каждый дом, каждое здание, представляющее историческую ценность, взято на контроль и находится в фокусе нашего внимания», – подчеркнул Фаттахов.