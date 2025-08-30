news_header_top
Общество 30 августа 2025 13:33

Фаттахов показал, как Бугульма празднует День республики, города и нефтяника

Руководитель Бугульминского района Дамир Фаттахов опубликовал в своем телеграм-канале видео с городских торжеств, посвященных тройному празднику: Дню республики, Дню города и Дню нефтяника.

Напомним, сегодня в муниципалитете проходит V Межрегиональный фестиваль традиционных ремесел «Бугульма ремесленная». Мастера из Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Самарской и Оренбургской областей представляют изделия ручной работы и знакомят гостей с национальными традициями.

На стадионе «Энергетик» организовали спортивные и культурные мероприятия. Работают молодежная ярмарка «Бугульминский фарфор» и семейно-спортивная площадка «Бугульма – спортивная семья». На футбольных полях играют юношеские команды, ветераны бугульминского футбола с руководителями предприятий, а также сборные Бугульмы и Набережных Челнов.

Торжественное открытие праздника началось в 12:00 с участием народного артиста РТ Салавата Фатхетдинова.

Вечером на главной сцене выступят певец Akmal’, Эльмира Калимуллина, Матвей Козин, Ксения Романова, группа Doratti, ВИА «Волга-Волга» и Элвин Грей.

Видео: Телеграм-канал мэрии Бугульмы

