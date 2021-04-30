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Ру Тат
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30 апреля 2021  08:38
Арсений Каримов

Фаттахов объяснил, на что потратят выделенные на молодежную политику 30 млрд рублей

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Почти половина от выделенных на пять лет для реализации молодежной политики 30 млрд рублей в Татарстане потратят на организацию детского летнего отдыха. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

«Значительная часть выделенного бюджета пойдет на организацию детского отдыха. На это ежегодно тратят порядка 1,5 млрд рублей. Еще одна большая статья расходов — реализация различных молодежных программ. Всего в республике таких 11, которые все вместе входят в единую программу „Молодежь Татарстана“», — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что также средства пойдут на содержание подведомственных учреждений Минмолодежи РТ, таких как молодежные центры и подростковые клубы.

Особое внимание Фаттахов обратил на появившуюся в этом году в Татарстане поддержку учреждений молодежной политики, на которую выделено 50 млн рублей.

молодежная политика в рт Дамир Фаттахов
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