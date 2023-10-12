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Фаттахов о «Восточном базаре»: В следующем году могут потребоваться два Гала-концерта
В Казани 20-27 октября пройдет международный фестиваль национальных культур «Восточный базар». Генеральный продюсер фестиваля Рифат Фаттахов считает, что в следующем году, из-за большого количества желающих, может потребоваться два Гала-концерта.
«В этом году участвуют представители 40 национальностей. В будущих фестивалях, возможно, потребуется провести два Гала-концерта, потому что в рамках одного 40 разных культур не показать. Все больше желающих принять участие. В этом году у нас масштабы другие. Если в прошлом году был один Гала-концерт, то в этом году в рамках фестиваля проходят семь мероприятий», – рассказал Фаттахов на пресс-конференции в «Татар-информе».
Заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин подчеркнул роль подобных фестивалей в укреплении дружбы между народами.
«В Год национальных культур и традиций проходит очень много мероприятий. “Восточный базар” занимает среди них особое место. Значимость фестиваля в условиях нынешней политики особенно высокая. Это большое событие, объединяющее тюркские страны», – сказал представитель министерства.
Торжественное открытие фестиваля пройдет 20 октября в Казанской Ратуше. Участник фестиваля – легендарная группа «Ялла» впервые поедет с гастролями по Татарстану: 21 октября – Нижнекамск, 22 октября – Альметьевск, 23 октября – Челны, 25 октября – Казань.
24 октября пройдет День республики Башкортостан. 27 октября фестиваль завершится Гала-концертом. Хедлайнеры – «Ялла», Эльбрус Джанмирзоев, заслуженная артистка Татарстана Иркэ.
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