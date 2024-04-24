Фаттахов о 20-летии Вагаповского фестиваля: Молодым артистам дали путь к творчеству

По случаю 20-летия фестиваля имени Рашита Вагапова, его генеральный продюсер Рифат Фаттахов организовал ужин для журналистов, на котором он также рассказал об итогах проекта.

«24 апреля исполняется 20 лет фестивалю. У нас еще будут торжественные события к юбилею. За эти годы мы прошли большой путь, дали жизнь множеству песен. За эти годы мы побывали в 51 регионе России и 15 странах. Дали около 2 тысяч концертов, 11 раз провели Конкурс молодых исполнителей, наградили 211 лауреатов. Можем с гордостью заявить: большинство самых качественных исполнителей нынешней татарской эстрады вышли из Вагаповского фестиваля», - поделился Фаттахов.

Спикер также напомнил, что в 2004 году фестиваль был учрежден как средство для повышения качества татарского песенного искусства.

«Пели кто попало, и как попало. Стали петь под фонограмму. Мы хотели поставить точку на хаосе, происходившем на эстраде. В 1988 году я написал заместителю председателя Совета Министров ТАССР Мансуру Хасановичу Хасанову о проведении 80-летия Рашита Вагапова. К счастью, оказалось, что это его самый любимый певец. Он одобрил и многие пункты из этого письма были реализованы», - отметил генеральный продюсер.

По его словам, конкурсы имени Рашита Вагапова начали проводиться на его родине в 1988 году, а в апреле 2004 года в театре Тинчурина прошел первый фестиваль.

«Фестиваль был очень тепло принят. С первого дня руководство оказывало поддержку. Говорят, надо быть в нужное время в нужном месте. Одна из причин успеха фестиваля, наверное, в этом. Я считаю, что фестиваль внес свой весомый вклад в сохранение татарского песенного искусства. Через конкурсы молодых исполнителей многим начинающим артистам дали путь к творчеству. Есть большие таланты, отличные голоса. Надо уметь их замечать, помочь, поддержать», - сказал он.

Фаттахов добавил, что многие проекты, созданные в рамках Вагаповского фестиваля, позже стали самостоятельными фестивалями. Среди ярких примеров: фестивали «Шәрык базары», «Халык җәүһәрләре».

«Проделана большая работа по увековечиванию памяти Рашита Вагапова, несколько лет назад был установлен памятник», – резюмировал генеральный продюсер Вагаповского фестиваля.

Гелюза Ибрагимова