Фаттахов дал старт третьему трудовому семестру студенческих отрядов Татарстана

Сегодня стартовал третий трудовой семестр студенческих отрядов Татарстана. Учащихся напутствовал министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

«Символично, что третий трудовой семестр начинается 12 июня, в День России. Студенческие трудовые отряды — это крупнейшая общественная организация нашей страны с большой историей. Вы — большая и дружная семья с серьезными традициями и прекрасный пример, как с пользой можно провести летние каникулы» — отметил министр, обращаясь к студентам.

Он пожелал им за это время обрести не только новые навыки, но и новых друзей, а также получить массу положительных эмоций.

Всего этим летом планируют трудоустроить порядка 10 тыс. молодых людей. Они будут работать на крупнейших предприятиях страны от Камчатки до Крыма.