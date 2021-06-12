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Ру Тат
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12 июня 2021  13:32
Арсений Каримов

Фаттахов дал старт третьему трудовому семестру студенческих отрядов Татарстана

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Сегодня стартовал третий трудовой семестр студенческих отрядов Татарстана. Учащихся напутствовал министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

«Символично, что третий трудовой семестр начинается 12 июня, в День России. Студенческие трудовые отряды — это крупнейшая общественная организация нашей страны с большой историей. Вы — большая и дружная семья с серьезными традициями и прекрасный пример, как с пользой можно провести летние каникулы» — отметил министр, обращаясь к студентам.

Он пожелал им за это время обрести не только новые навыки, но и новых друзей, а также получить массу положительных эмоций.

Всего этим летом планируют трудоустроить порядка 10 тыс. молодых людей. Они будут работать на крупнейших предприятиях страны от Камчатки до Крыма.

#студенческие трудовые отряды #Дамир Фаттахов
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