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Ру Тат
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27 августа 2021  15:06
Арсений Каримов

Фаттахов: Арт-резиденции должны стать продюсерским центром для творческих проектов в РТ

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В Татарстане создают систему арт-резиденций «Таврида». В республике таких работает уже восемь в пяти районах. Они нужны для того, чтобы продюсировать интересные творческие идеи и продвигать их. Таким мнением на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» поделился министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

«Мы не должны жить от мероприятия к мероприятию. Система арт-резиденций должна стать своеобразным продюсерским центром для молодых людей, которые задействованы в креативной индустрии, и круглогодично их поддерживать», — отметил спикер.

По его словам, нужно, чтобы молодые люди чувствовали, что они интересны и их поддерживают не только добрым словом, но и создают инфраструктуру и возможности. Кроме того, их нужно вовлекать в разные государственные и коммерческие проекты.

#фаттахов дамир #минмолодежи РТ
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