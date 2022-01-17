Фатих Сибагатуллин: Ценю в Минтимере Шариповиче доброту в общении с простыми людьми

«Минтимер Шаймиев обладает такими ценными качествами, как умение по-человечески общаться с простыми людьми, профессионализм, масштабное мышление», таким мнением поделился депутат Госдумы РФ V, VI, VII созывов, бывший министр сельского хозяйства Татарстана Фатих Сибагатуллин.

«Я работал в очень счастливое время, более 20 лет под руководством нашего первого президента, а сейчас 11 лет с Рустамом Нургалиевичем... Это большое счастье — работать с мудрым руководителем. Прежде всего, Минтимер Шаймиев — очень человечный. Руководителей ведь видели разных — бывают и жесткие... А он умеет по-доброму общаться с простыми людьми», — сказал Фатих Сибагатуллин.

Он также вспомнил один случай. «В годы работы министром мы устраивали ярмарки, продукции особо не было, даже мяса... На этих ярмарках Минтимер Шарипович общался с людьми, с пенсионерами, обычными жителями. Он очень терпеливо с ними говорил. Мы, молодые, просто поражались его умению настолько спокойно воспринимать людей, ведь, не секрет, среди них бывают и возмущенные, несдержанные. А он просто выслушивал, если человек не понимал, обычно просто переводил в шутку, и уходил», — поделился Фатих Сибагатуллин.

Он также отметил профессионализм первого президента Татарстана. В разных вопросах сейчас даже руководителям федерального ранга зачастую не хватает профессионализма, отмечает он. «Важно знать реалии, знать жизнь. Как живут село, город, простой народ, нефтяники, интеллигенция — все это он хорошо знал», — сказал собеседник.

Фатих Сибагатуллин также подчеркнул умение Шаймиева выбирать кадры. «Очень многое зависит от этого. Умение подбирать кадры во всех отраслях. Не только районное звено, министров, но и руководителей хозяйств, предприятий... в промышленности, строительстве выбирать тех, кто знает людей, работает непосредственно с людьми. В то же время он умел строить взаимоотношения с Москвой. В сохранении целостности России очень большой вклад Шаймиева. Учитывая вот эти заслуги, он был награжден почетным званием Героя Труда России», — напомнил собеседник.

Фатих Сибагатуллин помогал ценными советами, но, наставляя других, никогда не восхвалял себя. «Он мне, молодому, в пример приводил Фикрята Табеева. Рассказывал о его лучших качествах, призывал воспитать эти качества в себе. Умел превозносить не себя, а других достойных людей», — резюмировал Фатих Сибагатуллин.