«Фатима» и KazanExpress собрали наборы для женщин, переживших домашнее насилие

Женский кризисный центр в Казани «Фатима» и маркетплейс KazanExpress собрали наборы для жертв домашнего насилия. Получить «сумки заботы» можно, позвонив на горячую линию центра

В наборы вошли витамины, средства по уходу за кожей, игрушка для ребенка и портативный аккумулятор. Эти товары из маркетплейса KazanExpress должны поддержать женщин, у которых обычно нет времени, сил и средств на заботу о себе.

Кризисный центр раздаст промокоды на бесплатные «сумки заботы» нуждающимся подопечным по запросу. Уникальный промокод нужно ввести на сайте или в приложении KazanExpress. Cумку доставят домой или на ближайший пункт выдачи за один день.

Руководитель программ женского кризисного центра «Фатима» Ксения Тузова: «Женщинам нужно время, чтобы уйти от абьюзера. В эти моменты они перестают заботиться о себе, а часто насильник просто не дает деньги на нужные вещи. Товары в „сумках заботы“ в совокупности с психологической и юридической помощью помогут набраться сил и поверить в будущее, чтобы начать самостоятельную жизнь в безопасности».

Заместитель генерального директора KazanExpress по коммуникациям Ксения Лукичева:

«У KazanExpress c „Фатимой“ сложилось идеальное партнерство. Мы можем и хотим помогать женщинам в трудных ситуациях, а кризисный центр знает, как это сделать самым полезным образом. Их экспертиза плюс наши товары и логистические возможности, надеемся, поддержат женщин в кризисе. Кроме этого, мы перечислим „Фатиме“ пожертвование от компании, которое немного упростит им их волонтерский труд».

Узнать больше об акции «Сумки заботы» можно по ссылке.

О маркетплейсе KazanExpress

KazanExpress — самый быстрорастущий маркетплейс в России. Сейчас KazanExpress работает более чем в 100 городах России и бесплатно доставляет заказы от любой суммы за один день.

О женском кризисном центре «Фатима»

«Фатима» — кризисный центр для женщин в Казани. С 1999 года центр предоставляет психологическую и юридическую поддержку женщинам, пережившим насилие.