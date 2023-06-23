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FATF не стала включать Россию в серый и черный списки неблагонадежности
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) решила не включать Россию в штрафные списки. О решении организации сообщает РИА Новости.
«Россия не будет включена ни в серый, ни в черный список финансово неблагонадежных стран», — отмечается в коммюнике.
Помимо этого, в документе говорится о продлении приостановки членства России в связи с продолжением украинского конфликта.
FATF, напомним, включает в списки страны, от которых исходят риски в части отмывания денег либо финансирования терроризма. В черном находятся те государства, против которых, как полагает организация, необходимо принять контрмеры (КНДР, Иран и Мьянма). А к серому относятся страны, находящиеся на усиленном мониторинге группы. Это в том числе Сирия, Панама, Нигерия, Албания, Каймановы Острова.
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