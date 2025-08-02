Фастовский заявил, что «Салават» будет по-прежнему претендовать на высокие места в КХЛ

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Хоккейный функционер, известный по работе генеральным менеджером новосибирский «Сибири» Кирилл Фастовский ответил на вопрос, сильно ли сбавит в результатах «Салават Юлаев» после сокращения бюджета уфимского клуба.

«Салават Юлаев» теперь – середняк? Это преувеличение. Но уменьшается бюджет и, соответственно, меняется подход к комплектованию команды. Пока, мне кажется, это снижение некритично, и я вообще не сомневаюсь в том, что «Салават Юлаев» останется претендентом на высокие места. Хотя некоторых ярких игроков среди легионеров клуб потерял.

Раньше у «Салавата» был подход, что ведущая роль была у иностранных хоккеистов, но теперь изменился вектор развития. Надо обратить внимание на молодёжь и поменять к ней отношение. Менеджмент поставили в эти условия, поэтому попробуйте вот так поработать. Если Джош Ливо остается, посмотрим, насколько ему будет комфортно без своих партнёров, но его уровень позволяет быть серьёзным лидером и тянуть команду. Это важный, знаковый игрок для «Салавата», – приврдит слова Фастовского «РБ Спорт».

Напомним, уфимский клуб в нынешнее межсезонье решил сменить принцип комплектования команды. Если раньше «Салават Юлаев» мог предлагать высокие контракты, которые оплачивались постепенно, по мере выделения средств из бюджета, то теперь предполагается жить по средствам. Клуб из столицы Башкортостана уже расстался во Скотом Уиллсоном, Шелдоном Рэмпалом и Нэйтаном Тоддом. Также команду покинули защитник Михаил Науменков и Динар Хафизуллин.

Прошлый сезон Уфа завершила на втором месте в Восточной конференции. В розыгрыше Кубка Гагарина команда Виктора Козлова добралась до полуфинала турнира, где уступила будущему чемпиону, ярославскому «Локомотиву» со счетом 4 – 1 в серии.