«Фашистам не поддавался и старости не поддаюсь»: история 100-летнего ветерана из Казани

Каждый год Сахап Салахович Илалов обязательно ходит на парад Победы 9 мая

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Были регулярные стычки, мы держали фашиста почти год»

Сахап Салахович Илалов родился в деревне Новые Алпары Алексеевского района. На фронт он попал в 1942-м, как только ему исполнилось 18 лет. На тот момент он работал на заводе электриком, на передовой стал связистом. После подготовки его и сослуживцев отправили под Ленинград.

«По прибытии в город нас не пустили, остались под городом, обороняли. Были регулярные стычки, мы держали фашиста почти год, после чего мы отправились на Курскую дугу», – рассказал Сахап Салахович.

Битву на Курской дуге Сахап Салахович помнит очень хорошо – юного связиста не могли остановить никакие преграды. Вместе со своим специальным отрядом он поддерживал связь, помогая артиллеристам бить точнее.

«Артиллеристы, мы называли их пушкарями. В Курской дуге мы уже не могли также активно участвовать в атаках, как в других битвах, под Курском сражения были преимущественно танковыми», – вспоминает Сахап Салахович.

На фронт Сахап Салахович попал в 1942-м, как только ему исполнилось 18 лет Фото: из личного архива Сахапа Илалова

Пройдя боевое крещение под Ленинградом, молодой красивый парень, практически мальчик на фото, стал настоящим мужчиной. Слушаешь его рассказ и понимаешь, что этот человек напролом прошел через сражения стальных гигантов – танков, через немецкую шрапнель и жестокие рукопашные столкновения. Он пережил своего командира, погибшего в одном из суровых сражений. Но, несмотря ни на что, шел дальше с высоко поднятой головой.

«Мы еще даже подъехать не успели, как наш поезд начали бомбить»

Сахап Салахович вспомнил Польшу, где в Сандомире он сфотографировался на память с другом-артиллеристом. Увы, спустя время тот погиб в одном из сражений на пути к Берлину.

Сахап Салахович вспомнил Польшу, где в Сандомире он сфотографировался на память с другом-артиллеристом Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«На Курской дуге нас бомбили регулярно, мы еще даже подъехать не успели, как наш поезд начали бомбить. Немец старался занимать места выше, мы укреплялись снизу», – вспоминает Сахап Салахович.

Через половину России, Украину, Польшу Сахап Илалов гнал фашистов до самого Берлина.

«Регулярные стычки были. Постоянно дрались. Один раз попали в ловушку, наш отряд из трех связистов лишился капитана», – поделился Сахап Салахович.

Радостная новость о Победе застала Сахапа Илалова на подходе к Берлину. Пришла пора возвращаться домой, но обратный путь для Сахапа Салаховича был не легче.

Через Польшу, через Белоруссию Сахап Салахович добирался домой к своей семье. На обратном пути было немало опасностей – мародеры, предатели и прочие.

«Под Берлином долго не простояли. Часть из нас отправили на Русско-японскую. Я поехал домой через Белоруссию своим ходом. Без боя домой прорваться не получилось, были разные стычки», – рассказал Сахап Салахович.

И вот наконец дом. Младшего сержанта-связиста встретили как героя. Спустя время он переехал с семьей в Казань. Почти 40 лет он проработал на производственном объединении «Тасма». На заслуженный отдых Сахап Салахович ушел в 1984-м.

Сегодня Сахап Салахович живет с дочерью и внуками. Жена и сын умерли Фото: из личного архива Сахапа Илалова

«Я еще вполне здоров, старости не поддаюсь»

Сегодня Сахап Салахович живет с дочерью и внуками. Жена и сын умерли. Он бодр и энергичен, несмотря на свой почтенный жизненный путь длиною в век и некоторые проблемы со здоровьем. Каждый год он обязательно ходит на парад Победы 9 мая.

«Иногда, правда, приходится брать с собой трость», – признается Сахап Салахович.

Его фотография украшает вход в подъезд его дома. Он говорит, что не вспоминает войну – дела давно минувших дней его не беспокоят, по его словам, равно как и возраст.

«Я еще хожу и вполне здоров. Не поддаюсь старости», – с улыбкой говорит Сахап Салахович Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Возраст, конечно, уже берет свое. Колени иногда болят. Но я еще хожу и вполне здоров. Не поддаюсь старости», – с улыбкой говорит Сахап Салахович.

Это история не о войне, а о человеке, чья несгибаемая воля позволила сегодня нам дышать свободно. Человеке, который не сдался тогда и не сдается по сей день – и неважно, фашист перед ним или старость стучится в дверь, он даст серьезный отпор. Так было тогда – 80 лет назад, так есть и сейчас.

Великий праздник 9 Мая – способ сказать нашим героям: «Мы не забыли то, что вы для нас сделали и чем вам пришлось пожертвовать. Спасибо!» Помните об этом и, возможно, сможете увидеть, как почтенный седовласый воин с молодецким огнем в глазах весело подмигнет вам откуда-то с праздничной трибуны в День Победы.