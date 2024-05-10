«Фашистам не поддавался и старости не поддаюсь»: история 100-летнего ветерана из Казани
История длиною в век – о бойце, который в годы Великой Отечественной войны от Ленинграда дошел почти до Берлина. После долгих лет войны он вернулся домой, где больше 30 лет проработал на заводе. История 100-летнего ветерана Сахапа Салаховича Илалова в материале «Татар-информа».
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Каждый год Сахап Салахович Илалов обязательно ходит на парад Победы 9 мая
«Были регулярные стычки, мы держали фашиста почти год»
Сахап Салахович Илалов родился в деревне Новые Алпары Алексеевского района. На фронт он попал в 1942-м, как только ему исполнилось 18 лет. На тот момент он работал на заводе электриком, на передовой стал связистом. После подготовки его и сослуживцев отправили под Ленинград.
«По прибытии в город нас не пустили, остались под городом, обороняли. Были регулярные стычки, мы держали фашиста почти год, после чего мы отправились на Курскую дугу», – рассказал Сахап Салахович.
Битву на Курской дуге Сахап Салахович помнит очень хорошо – юного связиста не могли остановить никакие преграды. Вместе со своим специальным отрядом он поддерживал связь, помогая артиллеристам бить точнее.
«Артиллеристы, мы называли их пушкарями. В Курской дуге мы уже не могли также активно участвовать в атаках, как в других битвах, под Курском сражения были преимущественно танковыми», – вспоминает Сахап Салахович.
Пройдя боевое крещение под Ленинградом, молодой красивый парень, практически мальчик на фото, стал настоящим мужчиной. Слушаешь его рассказ и понимаешь, что этот человек напролом прошел через сражения стальных гигантов – танков, через немецкую шрапнель и жестокие рукопашные столкновения. Он пережил своего командира, погибшего в одном из суровых сражений. Но, несмотря ни на что, шел дальше с высоко поднятой головой.
«Мы еще даже подъехать не успели, как наш поезд начали бомбить»
Сахап Салахович вспомнил Польшу, где в Сандомире он сфотографировался на память с другом-артиллеристом. Увы, спустя время тот погиб в одном из сражений на пути к Берлину.
«На Курской дуге нас бомбили регулярно, мы еще даже подъехать не успели, как наш поезд начали бомбить. Немец старался занимать места выше, мы укреплялись снизу», – вспоминает Сахап Салахович.
Через половину России, Украину, Польшу Сахап Илалов гнал фашистов до самого Берлина.
«Регулярные стычки были. Постоянно дрались. Один раз попали в ловушку, наш отряд из трех связистов лишился капитана», – поделился Сахап Салахович.
Радостная новость о Победе застала Сахапа Илалова на подходе к Берлину. Пришла пора возвращаться домой, но обратный путь для Сахапа Салаховича был не легче.
Через Польшу, через Белоруссию Сахап Салахович добирался домой к своей семье. На обратном пути было немало опасностей – мародеры, предатели и прочие.
«Под Берлином долго не простояли. Часть из нас отправили на Русско-японскую. Я поехал домой через Белоруссию своим ходом. Без боя домой прорваться не получилось, были разные стычки», – рассказал Сахап Салахович.
И вот наконец дом. Младшего сержанта-связиста встретили как героя. Спустя время он переехал с семьей в Казань. Почти 40 лет он проработал на производственном объединении «Тасма». На заслуженный отдых Сахап Салахович ушел в 1984-м.
«Я еще вполне здоров, старости не поддаюсь»
Сегодня Сахап Салахович живет с дочерью и внуками. Жена и сын умерли. Он бодр и энергичен, несмотря на свой почтенный жизненный путь длиною в век и некоторые проблемы со здоровьем. Каждый год он обязательно ходит на парад Победы 9 мая.
«Иногда, правда, приходится брать с собой трость», – признается Сахап Салахович.
Его фотография украшает вход в подъезд его дома. Он говорит, что не вспоминает войну – дела давно минувших дней его не беспокоят, по его словам, равно как и возраст.
«Возраст, конечно, уже берет свое. Колени иногда болят. Но я еще хожу и вполне здоров. Не поддаюсь старости», – с улыбкой говорит Сахап Салахович.
Это история не о войне, а о человеке, чья несгибаемая воля позволила сегодня нам дышать свободно. Человеке, который не сдался тогда и не сдается по сей день – и неважно, фашист перед ним или старость стучится в дверь, он даст серьезный отпор. Так было тогда – 80 лет назад, так есть и сейчас.
Великий праздник 9 Мая – способ сказать нашим героям: «Мы не забыли то, что вы для нас сделали и чем вам пришлось пожертвовать. Спасибо!» Помните об этом и, возможно, сможете увидеть, как почтенный седовласый воин с молодецким огнем в глазах весело подмигнет вам откуда-то с праздничной трибуны в День Победы.