Fashion-показы, концерт и ярмарка: программа первого дня Этно-fashion-фестиваля в Казани

Завтра в Казани состоится открытие «Этно-fashion-фестиваля «Стиль жизни - Культурный код»». Церемония открытия проекта, который продлится до 14 августа, состоится на площади Камаловского театра.

Здесь развернется этномаркет, где более 100 участников представят как традиционные аутентичные изделия народных художественных промыслов, так и современные авторские работы.

Гости этномаркета смогут познакомиться с мастерами и приобрести авторские изделия – лаковую миниатюру, кружево, батик, вышивку, тканые изделия, авторскую керамику, дизайнерскую этническую одежду и многое другое. Кроме того, попробовать себя в кружевоплетении, художественной обработке кожи, валянии орнаментированного войлока и других ремеслах желающие смогут в стилизованных шатрах маркета, где пройдут бесплатные мастер-классы. Атмосферу праздника здесь же во время концертной программы создадут всевозможные коллективы.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 12 часов дня в Национальной галерее «Хазинэ» состоится открытие выставки изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Наследие и традиции», которая представит единение культур народов России с уникальными авторскими работами заслуженных мастеров и художников. Посетители увидят более 400 работ по 15 направлениям ДПИ: лаковая миниатюра, керамика и фарфор, камнерезное искусство, эмальерное искусство и многое другое.

На протяжении работы всей выставки «Наследие и традиции» посетители смогут пообщаться с именитыми художниками и мастерами. Мероприятие будет сопровождаться показами видеофильмов.

В первый день деловой программы, которая пройдет в присутственных местах Казанского Кремля, будут обсуждаться вопросы, касающиеся роли креативной отрасли в усилении российской экономики, потенциала кооперации промышленности и креативных индустрий, тенденций развития отечественного креативного сектора, роли молодежи в развитии креативной индустрии. Ведущие эксперты представят лучшие практики регионов в реализации креативных проектов.

Сердцем фестиваля станут fashion-показы в присутственных местах Казанского Кремля, которые в этот день начнутся в 16.00. В этом году фестиваль собрал 30 дизайнеров из 24 регионов России, а также из шести стран СНГ: Киргизии, Туркменистана, Казахстана, Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Здесь же в 19.00 развернется фестиваль музыкального этнического наследия народов России. Хедлайнером события выступит этнический певец GURUDE (Руслан Ивакин), который входит в элиту ethno world music планеты.

Вход на все мероприятия свободный.