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Онлайн-продажи мусульманской одежды на маркетплейсах выросли в три раза
За прошлый год число продавцов мусульманской одежды в интернете увеличилось в два раза, а объем ее онлайн-продаж – в три. Об этом рассказала директор по развитию бизнеса в департаменте Fashion одного из крупнейших маркетплейсов России Илоанга Ершова.
«Онлайн продажи в целом растут очень быстро. Каждый месяц к нам заходят примерно 62 млн человек и 80% из них – это постоянные покупатели. Самые популярные категории – это одежда для взрослых и детские товары. В разделе мусульманской одежды для взрослых большую часть от продаж составляет женская одежда, в частности, платья», – рассказала она на полях KazanForum.
Ершова отметила, что уход из России крупных западных брендов освободила эту нишу для российских дизайнеров и производителей одежды, у которых теперь появилось больше возможностей представить свою продукцию на отечественном рынке, в том числе и на маркетплейсах.
В рамках проведения KazanForum объединение женщин-депутатов Госсовета РТ «Мэрхэмэт — Милосердие» совместно с Министерством труда и соцзащиты Татарстана провели пленарную сессию «Тренды исламской моды 2023». Участие во встрече приняли дизайнеры и основатели модных брендов из России, Индонезии, Сербии и ОАЭ.
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