«FASHION bitva»: чем удивили казанцев дизайнеры в этом году

Фото: © Альбина Шафеева / «Татар-информ»

19 мая в IT-парке прошел региональный показ 12 сезона проекта «FASHION bitva».

Народы мира - так звучит тема показа в этом году. Для Казани это очень актуальное направление, ведь татарские колориты были и остаются одними из самых интересных и сложных в исполнении в российской индустрии моды.



Среди конкурсантов были представлены победители конкурса национальных и исторических костюмов «Кристальная корона Татарстана», где каждый костюм это отражение истории отдельного народа.

Участие приняли дизайнеры из Казани, Самары, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Кирово-Чебецка и Нижникамска. Главный приз битвы — это участие победителя в финале проекта в Москве.

«Коллекцию я назвала – Бретань. Бретань – это французская провинция, можно сказать, как океан, отчасти напоминает французский Прованс. Французы – это бережливый народ, где очень ценится ручная работа и свой дизайн, в том числе вязание. Мне хотелось передать все направления, а не какой-то один вид. Я честно скажу, что дизайн для меня как хобби. Я не получаю какой-то доход от этого дела, это просто моя большая проблема после основной работы. Это моя не первая коллекция, я уже выходила с коллекциями, но тогда немного не поняли мой стиль, так как я все шью сама дома и помощников у меня нету» - поделилась Светлана Полякова, дизайнер коллекции «Бретань».

Моделями показа стали не только взрослые, но совсем маленькие дети 5-6 лет, что вызвало восторг у приглашенных гостей.



14-летняя Анна Поваляева из Подольска выступила со своей коллекцией одежды под брендом SOйКА. Свою работу девушка уже представляла на Международной Ювелирной неделе моды Estet Fashion Week в Москве.

«Я дизайнер бренда Soyka Family Look. Коллекция называется «Пробуждение», потому что она вышла весной, когда все птички просыпаются, цветочки цветут, всё становится зелёным. Основная часть вещей выполнена из костюмного хлопка и ткани джерси. И небольшая часть вещей выполнена из органзы» - рассказала Анна Поваляева.

Авторы материала: Альбина Шафеева, Венера Алиева