Фасады усадьбы Кабатовых в Казани обновляют к саммиту БРИКС

Фото: Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

В Казани ведутся реставрационные работы в усадьбе Кабатовых. Памятник архитектуры, который занимает один из институтов Казанского федерального университета, расположен на улице Лево-Булачной.

Как сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия, комплекс включает несколько зданий. Сложная архитектурная конструкция состоит из двух- и трехэтажных объемов. Специалисты обновили здесь кирпичную кладку и декоративные элементы.

«На завершающем этапе штукатурка и покраска стен. Следующим этапом запланированы работы по ремонту и приспособлению внутренних помещений главного дома усадьбы», — заявил глава комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.