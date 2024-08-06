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Фасады усадьбы Кабатовых в Казани обновляют к саммиту БРИКС
В Казани ведутся реставрационные работы в усадьбе Кабатовых. Памятник архитектуры, который занимает один из институтов Казанского федерального университета, расположен на улице Лево-Булачной.
Как сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия, комплекс включает несколько зданий. Сложная архитектурная конструкция состоит из двух- и трехэтажных объемов. Специалисты обновили здесь кирпичную кладку и декоративные элементы.
«На завершающем этапе штукатурка и покраска стен. Следующим этапом запланированы работы по ремонту и приспособлению внутренних помещений главного дома усадьбы», — заявил глава комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.
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