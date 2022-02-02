Фасады шести многоквартирных домов в Менделеевске украсят муралы — граффити, нанесенные на поверхность стены. О переменах в благоустройстве города на совещании с руководителем района Радмиром Беляевым рассказал начальник Управления инвестиционного и инфраструктурного развития Максим Санков.

Эти жилые дома находятся по улицам Тукая, Чоловского, Пушкина, Фомина и Бурмистрова. Этажность домов, на которых появятся муралы, составляет от пяти до девяти этажей. Срок выполнения работ составит от двух недель до одного месяца на каждый дом.

В администрации города с ИА «Татар-информ» поделились, что необходимо обновить имеющиеся два мурала на въезде в город.

Проект планируется реализовывать совместно с АО «Аммоний».

Параллельно в городе ведется работа по созданию профессионального учебного заведения — филиала «Алабуга-Политех-Менделеевск» и общежития, разработка мастер-плана города, строительство сухого фонтана в парке «Ушковские острова», а также организация арт-пространства для молодежи и химико-технологического лицея на базе школы №3.