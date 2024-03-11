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Экономика 11 марта 2024 19:10

Фасады пяти зданий КГМУ отремонтируют за 37,7 млн рублей

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Ремонт фасадов пяти зданий КГМУ оценили в 37,7 млн рублей, что следует из тендера на сайте госзакупок.

Планируется ремонт главного ректорского корпуса Казанского государственного медицинского университета на ул. Бутлерова, д. 49; доходного дома А.С.Меркулова – С.С.Губайдуллина на ул. Островского, д.53; анатомического театра на ул. Кремлевская, д.18; дома №73 по ул. Габдуллы Тукая, в котором учился татарский революционер Хусаин Ямашев. Отремонтируют также фасад здания Казанского мединститута на ул. Университетская, д.13, где работали деятель советского здравоохранения Сергей Курашов и один из организаторов здравоохранения Татарской АССР Фатых Мухамедьяров.

Подрядчик должен завершить ремонт до начала нового учебного года, то есть к 1 сентября 2024-го.

#КГМУ #ремонт #госзакупки
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