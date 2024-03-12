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ФАС завела дело в отношении авиакомпании «S7 Airlines» из-за цен на билеты
ФАС возбудила дело в отношении авиакомпании «S7 Airlines» после неисполнения предупреждения ведомства. Информация появилась на официальном сайте ФАС.
Ранее ведомство установило, что авиакомпания в рамках одного подкласса тарифа продает авиабилеты по разной стоимости. При этом различия цены не связаны с оказанием услуг на борту, дополнительными расходами перевозчика или временем до вылета, в которое пассажир приобретает билет. Кроме того, у авиакомпании отсутствует ценовая политика или иной акт, определяющий порядок ценообразования.
ФАС России выдала компании предупреждение. Ей необходимо было разработать и направить на согласование в службу коммерческую (ценовую) политику.
Перевозчик не исполнил предупреждение ведомства, а также пытался оспорить его законность в суде. Однако Арбитражный суд Москвы поддержал позицию ФАС. В результате службой принято решение о возбуждении дела в отношении авиакомпании. В случае установления вины ей грозит штраф.
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