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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запросила у крупнейших торговых сетей данные о закупочных и розничных ценах на 26 категорий продовольственных товаров. Ведомство намерено проанализировать ценообразование за период с 1 августа по 31 октября 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

В частности, анализ охватит сливочное и растительное масло, сыр, молоко, яйца, мясо птицы, баранину, говядину, свинину, рыбу, помидоры, огурцы, свеклу, картофель, капусту, морковь, репчатый лук, рис, вермишель и макаронные изделия, гречневую крупу, сахар, соль, муку и хлебобулочную продукцию.

ФАС запросила у ритейлеров сведения о средневзвешенных закупочных и розничных ценах, а также объемах закупки и реализации перечисленных товаров.

«Это позволит выяснить, какие наценки торговые сети устанавливают на наиболее востребованные населением продукты, а также как они транслируют изменения закупочных цен в стоимость “на полке”», – уточнили в ведомстве.

В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС примет соответствующие меры.