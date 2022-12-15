ФАС заподозрила Союз арбитражных управляющих «Созидание» в ограничении конкуренции

Федеральная антимонопольная служба России выявила в действиях Союза арбитражных управляющих «Созидание» признаки незаконной координации экономической деятельности, сообщает ведомство в своем телеграм-канале.

По данным ФАС, «Созидание» оказывал меры воздействия на своих членов за привлечение неаккредитованных при союзе организаций или специалистов, оказывающих услуги в сфере антикризисного управления. Такие действия, отмечают в антимонопольной службе, могли привести к отказу от заключения договоров с указанными лицами и ограничить конкуренцию.

ФАС возбудила в отношении союза дело. Если его вина будет установлена, ему грозит штраф.

Союз арбитражных управляющих «Созидание» (прежнее наименование Союз АУ «СЕМТЭК») — одна из крупнейших саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. В нем состоит более 220 арбитражных управляющих, которые работают во всех регионах страны. Аккредитован при ПАО «МРСК Северо-Запада», АО «Концерн Росэнергоатом» и других структурах. По данным ФНС, занимает 20-е место в рейтинге саморегулируемых организаций России.