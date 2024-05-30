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ФАС выявила картель продавцов наушников на маркетплейсах
Федеральная антимонопольная служба выявила картельный сговор между продавцами беспроводных наушников, координировавших свои действия через общий чат в мессенджере. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ведомства.
Согласно материалам дела, в период с октября 2023 года по февраль 2024 года группа предпринимателей на маркетплейсах договаривалась о поддержании завышенных цен на беспроводные наушники для вытеснения конкурентов.
Участники картеля синхронно повышали стоимость товаров, контролировали исполнение договоренностей и обсуждали санкции в отношении несогласных. Для этого они координировали действия в общем чате.
Помимо согласованного ценообразования, продавцы-участники картеля использовали другие методы недобросовестной конкуренции. В частности, они заказывали наушники у независимых продавцов «в никуда» – оформляли доставку в удаленные регионы или страны, а затем не забирали товар. Это приводило к возвратам, снижению рейтинга и убыткам для предпринимателей вне сговора.
Кроме того, члены картеля оставляли негативные отзывы конкурентам для понижения их рейтинга на торговых площадках.
По данным ФАС, сговор ограничивал возможности добросовестных продавцов вести бизнес и получать прибыль. В отношении участников картеля возбуждены антимонопольные дела, им грозят оборотные штрафы.
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