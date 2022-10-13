ФАС возбудила дела против двух операторов сотовой связи из-за повышения цен

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении оператора связи «Мегафон». Причиной этого стало повышение оператором тарифов на услуги связи для более чем 16,5 млн абонентов. В среднем повышение составило12%, сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

По данным антимонопольной службы, уровень повышения не соответствовал уровню инфляции с начала года. После анализа экономической обоснованности ФАС пришла к выводу, что рост затрат компании не соответствует росту доходов от повышения тарифов на услуги связи. Это может привести к ущемлению интересов потребителей.

Днем ранее стало известно, что ФАС признала нарушившей антимонопольное законодательство компанию МТС. В январе этого года компания повысила стоимость услуг сотовой связи для более 28 млн абонентов в среднем на 9,5%, обосновав это ростом своих затрат. В августе, сентябре и октябре оператор повторно поднял стоимость для этих тарифных планов.

Общее повышение тарифов составило более 20% при уровне индекса потребительских цен по состоянию на конец августа 10,5%. При этом достаточных подтверждений своих расходов оператор не представил.

Компания МТС признана виновной в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги. Теперь оператор должен снизить повышенные тарифы до экономически обоснованного уровня, а также заплатить штраф, размер которого будет определен в ходе административного расследования.

Как сообщили «Татар-информ» в пресс-службе «Мегафона», компания заранее предоставила регулятору данные об изменениях тарифов.

«Мы заранее проинформировали ФАС об изменении стоимости тарифов. Сейчас мы находимся в тесном контакте с ведомством и предоставляем дополнительные документы, подтверждающие нашу позицию», - отметили в компании «Магафон».