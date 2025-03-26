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Экономика 26 марта 2025 20:57

ФАС ужесточит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена усилить контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения и уже направила соответствующие поручения в территориальные органы. Об этом сообщает «РИА Новости».

Как сообщили в ведомстве, ФАС провела исследование долей участников рынка хлеба из пшеничной, ржаной, а также смеси ржаной и пшеничной муки. В анализе участвовали более 1,5 тысячи производителей за 2022-2024 годы.

В 82 регионах службы выявили компании, обладающие значительной долей на рынке. Теперь территориальные управления ФАС проверят обоснованность установленных ими оптово-отпускных цен. В случае выявления нарушений ведомство готово принять меры антимонопольного реагирования.

#цены на продукты #цены на хлеб #Федеральная антимонопольная служба
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