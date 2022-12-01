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Общество
1 декабря 2022  22:57

ФАС утвердила увеличение тарифов на газ в России на 8,5%

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ФАС России утвердила индексацию оптовых цен на газ на 8,5% с 1 декабря 2022 года. Изменения будут распространяться на всех потребителей – как для промышленности, так и для населения, передает ТАСС со ссылкой на приказ службы.

Пересмотр тарифов позволит поддерживать реализацию ремонтных и инвестиционных программ, а также профинансировать программу Пересмотр тарифов позволит поддерживать реализацию ремонтных и инвестиционных программ.

Индексация не приведет к снижению спроса на газ, а повышение оптовых цен для граждан будет ниже инфляции, поясняли ранее в ФАС. Отдельные категории потребителей получат льготные условия оплаты газа, а также субсидии на оплату коммунальных услуг вплоть до 50%.

Следующее повышение тарифов на газ будет через 1,5 года –  запланировано лишь через 1,5 года – с 1 июля 2024 года. По прогнозу социально-экономического развития РФ оно может составить 7%.

Подробнее о повышении тарифов за жилищно-коммунальные услуги – в материале «Татар-информа».

 

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