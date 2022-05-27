Татарстанское УФАС рассказало, как банки вводят в заблуждение заемщиков

Многие банки вводят в заблуждение людей, предлагая им кредиты под низкие проценты в рекламе. Возможные схемы обмана рассказала сегодня замруководителя Татарстанского УФАС России Венера Чернова.

Фото: © Наталья Рыбакова / ИА «Татар-информ»

«Основной акцент в прошлом году был направлен на выявление нарушений в сфере финансового рынка. Так, в 2021-2022 годах рассмотрены дела в отношении „Совкомбанка“, „Альфа-банка“, „Тинкофф банка“, „Почта банка“ и „Газпромбанка“. Это базовые дела, которые на сегодняшний день проходят обжалование в судебной инстанции», — сказала она.

Спикер привела пример того, как банки вводят в заблуждение заемщиков. Так, «Совкомбанк» в рекламе предлагал кредит под 0%. Однако когда сотрудники УФАС по РТ изучили всю информацию, которая представлена на сайте, а также представленные им документы, то установили, что реальная стоимость кредита составляла 10%.

«Более того мы установили, что по большому счету потребитель берет кредит, выплачивает его в течение определенного времени, по итогу закрытия ему возвращается кешбэк, если идет оплата по карте „Халва“. Таким образом, мы установили, что потребителю предлагается два вида услуг в рамках одной рекламы. По нашему мнению, такие действия банка являются недопустимыми и противоречат действующему законодательству», — отметила Чернова.

Аналогичное нарушение ФАС установила в действиях «Почта Банка». В частности, выявлено, что банк распространял недостоверную рекламу кредита под 5,9% годовых.

«Однако по результатам изучения документов мы установили, что данный процент составлял от 13,9 до 15,9%. Вместе с тем 5,9% потребители получали только на 4-7 год обслуживания. Получается, что в первые четыре года они платили от 13,9 до 15,9%. Мы установили, что реклама не содержит информации о стоимости страхования жизни и здоровья, а также о стоимости страхования имущества. Такие действия являются недопустимыми. Мы выдали предписания об исключении такой рекламы из открытого доступа», — заключила Чернова.

Всего татарстанским УФАС за прошлый год было возбуждено 241 дело о рекламе и недобросовестной конкуренции. Для сравнения: в 2020 году было возбуждено 157 таких дел.