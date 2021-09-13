ФАС создаст реестр производителей стройматериалов для контроля цен на рынке

Федеральная антимонопольная служба создаст реестр крупных производителей основных и вспомогательных материалов, сообщила пресс-служба ведомства.

«Это позволит ведомству оперативно осуществлять контроль ценообразования организаций, способных оказать влияние на эти рынки, выявлять необоснованный рост цен и принимать соответствующие меры», – говорится в пресс-релизе.

Реестр ФАС России планирует создать для рынков древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров.

В первом полугодии 2021 года в ФАС России поступило более 600 обращений о росте цен на строительные материалы.