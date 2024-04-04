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Экономика 4 апреля 2024 11:01

ФАС нашла нарушения в блокировке Mir Pay и других сервисов на Apple

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Американской компании Apple необходимо объяснить причину блокировки российских систем бесконтактной оплаты. В этом есть признаки нарушения антимонопольного законодательства, уверены в ФАС России.

«Apple удалила из App Store и не допускает в него мобильные приложения большинства российских банков. Также компания не позволяет устанавливать на свои устройства приложения не из App Store»,— отмечается в телеграм-канале Федеральной антимонопольной службы.

В ФАС напомнили, что для пользователей гаджетов на iOS нет возможности привязки карт российских банков, а технология бесконтактной оплаты NFC доступна только для Apple Pay. Таким образом, использование систем Mir Pay, SberPay, Tinkoff Pay для них ограничено.

#ФАС #Apple
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