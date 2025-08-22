news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 22 августа 2025 14:51

ФАС России рассказала о новшествах в сфере обращения с ТКО с 1 сентября

Читайте нас в
Телеграм

С 1 сентября в России начнут действовать обновленные правила обращения с ТКО. О них рассказал сегодня журналистам в Казани начальник Управления регулирования ЖКХ ФАС России Алексей Матюхин.

«С 1 сентября вступают в силу определенные нормы закона: появляются мусороперегрузочные станции, появляется такое понятие, как обращение с компостом – искусственным грунтом. Это все направлено на то, чтобы меньше захоронять, больше обрабатывать и давать мусору вторую жизнь», – отметил он.

Матюхин напомнил, что реформа обращения с ТКО проводится на протяжении ряда лет, законодательство постоянно совершенствуется. Сегодня активно развиваются сферы обработки и сортировки мусора. Проблемы есть, но они решаются. В регионах существуют свои положительные практики.

«В Татарстане сегодня активно развиваются обработка и сортировка мусора. Татарстан активно предлагает пути решения на законодательном уровне и делится практиками и положительным опытом. Мы поддерживаем такие законодательные инициативы, как прозрачность отрасли, совершенствование транспортировки, сортировки и обработки отходов, а также сокращение негативного воздействия на окружающую среду», – отметил Матюхин.

Пленарное заседание VII Всероссийской научно-практической конференции «ТКО: законодательство и практика» прошло сегодня в здании Национальной библиотеки в Казани. Его участники обсудили пути совершенствования отрасли обращения с ТКО, тарифное регулирование, территориальные схемы и другие вопросы.

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Торжественное открытие «Новой волны» состоится сегодня в New Wave Hall в Казани

Торжественное открытие «Новой волны» состоится сегодня в New Wave Hall в Казани

21 августа 2025
В Казани открылся международный конкурс «Новая волна 2025»

В Казани открылся международный конкурс «Новая волна 2025»

21 августа 2025