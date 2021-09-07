ФАС России расширит проверку цен на рынках строительных материалов
Федеральная антимонопольная служба подключила все свои территориальные органы к дополнительным проверкам цен на рынках основных и дополнительных стройматериалов, говорится на сайте ведомства.
«Результаты проведенного ведомством мониторинга показали, что в настоящее время на внутреннем рынке складываются условия, позволяющие производителям снижать цены на отдельных рынках. Сохранение высоких цен на продукцию приводит к дестабилизации ситуации как на смежных рынках, так и в потребительском секторе», – говорится в сообщении антимонопольной службы.
ФАС России приняла решение расширить перечень проверяемых производителей и поставщиков стройматериалов в России. Это связано с увеличением поступающих заявлений на рост стоимости материалов на рынке строительства и смежных рынках.
При выявлении нарушений антимонопольного законодательства ФАС России примет соответствующие меры.
Ранее сообщалось, что в июле ФАС поручила своим территориальным органам провести проверки крупных строительных организаций и производителей основных строительных материалов.