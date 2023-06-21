На «Госуслугах» появилась новая функция

Информирование о способах оплаты и банковской комиссии на сайте «Госуслуг» сделали обязательным. О появлении новой функции сообщается в телеграм-канале Федеральной антимонопольной службы. Теперь после выбора способа оплаты гражданам сообщается о конкретном размере комиссии, которая может быть удержана.

«Это стало возможным благодаря вступлению в силу отдельных положений подготовленного ФАС России постановления правительства РФ. <...> Нововведения помогут гражданам выбрать наиболее оптимальный способ оплаты, а платежным операторам – включиться в конкурентную борьбу за клиентов.», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее эти сведения тоже можно было найти на сайте и в приложении, но теперь они отображаются в обязательном порядке. Уточняется, что данные о банковской комиссии будут показываться при выборе способа оплаты и до осуществления платежа. Информация о подключении к порталу платежных операторов также стала обязательной.