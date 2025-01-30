ФАС раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах, которые заключили соглашение для поддержания цен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В антимонопольной службе говорят, что участники картеля создали общий чат, где договаривались синхронно поднимать цены. Дополнительно они оставляли негативные комментарии к товарам конкурентов.

«Проведенный анализ подтвердил взаимосвязь между общей динамикой цен на наушники на маркетплейсах и действиями картеля. ФАС России пришла к выводу, что единообразная модель поведения продавцов была направлена на извлечение прибыли путем ограничения конкуренции на товарном рынке», – говорится в сообщении.

27 участников сговора признаны нарушителями антимонопольного закона. Один из обвиняемых, ознакомившись с материалами дела, подал признательное заявление и может избежать административного наказания. Остальным предпринимателям грозит штраф.