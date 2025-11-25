ФАС проверит регионы на соблюдение предельных тарифов ЖКХ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Федеральная антимонопольная служба намерена проконтролировать, как регионы соблюдают предельные индексы роста платы за коммунальные услуги. Об этом сообщает «ТАСС».

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление, устанавливающее максимальные значения индексации тарифов на 2026 год. Такая мера, как пояснялось ранее, необходима для стабильной работы системы ЖКХ, поддержания качества коммунальных услуг и обновления инфраструктуры.

ФАС регулярно проверяет, насколько обоснованы расходы, которые регионы включают в тарифы. В случае нарушений служба требует исключить необоснованные затраты.

Служба жестко реагирует на нарушения в сфере тарифообразования: в 2024 году из тарифов было исключено 29,2 млрд рублей лишних расходов, а в ряде субъектов удалось добиться снижения тарифов. В 2025 году объем исключенных необоснованных средств составил 40,5 млрд рублей.

При ошибках в начислениях граждане могут обращаться в государственную жилищную инспекцию. Для льготных категорий потребителей продолжают действовать меры адресной поддержки по оплате услуг ЖКХ.