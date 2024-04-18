ФАС призвала производителей и торговые сети сдерживать цены на яйца перед Пасхой

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в преддверии Пасхи напомнила производителям яиц и торговым сетям о запрете на необоснованное повышение цен, передает ТАСС.

«Учитывая возможное увеличение спроса на куриные яйца в связи с предстоящим праздником Пасхи, ФАС России обращает внимание участников рынка на необходимость сдерживания цен на социально значимые продукты в интересах потребителей и соблюдения принципов ответственного ценообразования», – говорится в сообщении.

Торговым сетям служба рекомендует в случае снижения отпускных цен поставщиками транслировать его конечным потребителям. При выявлении признаков нарушений служба примет меры антимонопольного реагирования.