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Общество 18 апреля 2024 10:29

ФАС призвала производителей и торговые сети сдерживать цены на яйца перед Пасхой

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в преддверии Пасхи напомнила производителям яиц и торговым сетям о запрете на необоснованное повышение цен, передает ТАСС.

«Учитывая возможное увеличение спроса на куриные яйца в связи с предстоящим праздником Пасхи, ФАС России обращает внимание участников рынка на необходимость сдерживания цен на социально значимые продукты в интересах потребителей и соблюдения принципов ответственного ценообразования», – говорится в сообщении.

Торговым сетям служба рекомендует в случае снижения отпускных цен поставщиками транслировать его конечным потребителям. При выявлении признаков нарушений служба примет меры антимонопольного реагирования.

#ФАС #пасха
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