ФАС предупредила ретейлеров о недопустимости роста цен на яйца перед Пасхой

ФАС обратилась к продавцам с предупреждением о недопустимости роста цен на продукты перед Пасхой. Соответствующее уведомление было направлено крупнейшим торговым сетям, сообщает пресс-служба ведомства.

Антимонопольная служба непрерывно отслеживает динамику цен на продовольствие, включая куриные яйца. В течение года цена на этот продукт подвержена колебаниям, обусловленным различными факторами, такими как сезонность. Одним из таких факторов является рост спроса на яйца перед Пасхой.

В этой связи ФАС акцентировала внимание участников рынка на недопустимость неоправданного увеличения стоимости яиц и других продуктов, которые пользуются особым спросом в преддверии праздника (включая кондитерские изделия, сливочное масло и др.).

ФАС напоминает о необходимости строгого соблюдения норм антимонопольного законодательства. В случае выявления признаков недобросовестных действий будут приняты соответствующие меры.