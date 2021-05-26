ФАС предложила установить в России эталонные тарифы на тепло

Федеральная антимонопольная служба предложила ввести эталонные тарифы на теплоснабжение, пишут «Известия» со ссылкой на заместителя главы ведомства Виталия Королева.

По его словам, Правительство может опубликовать проект постановления в июне, а пилоты в нескольких регионах могут запустить с 1 июля 2022 года.

«Они [эталоны] позволяют исключить субъективизм со стороны регионов при установлении тарифов и сделать ценообразование более прозрачным», — отметил Королев.

В ФАС считают, что инициатива позволит предотвратить рост тарифов на теплоснабжение.

Отмечается, что сейчас тарифы теплоснабжающих организаций ежегодно устанавливают региональные органы регулирования. Расценки основаны на расходах предприятий, которые они могут доказать. Эталонный подход предполагает определение среднего уровня расходов среди организаций, осуществляющих аналогичный вид деятельности.