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Общество 4 июля 2025 22:54

ФАС подготовила законопроект о предельном сборе при возврате ж/д билетов в размере до 10%

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала проект постановления, устанавливающий предельный размер сбора за возврат железнодорожных билетов. Теперь максимальная комиссия не сможет превышать 10% от стоимости проездного документа. Соответствующий проект размещен на портале нормативных правовых актов.

Как пояснили в службе, перевозчики смогут сами устанавливать размер сбора в диапазоне от 0% до 10%.

«В настоящее время возникают ситуации, когда посредники недобросовестно приобретают билеты в большом количестве и сдают их в последний момент, что приводит к невозможности приобретения билетов пассажирами, планирующими свои поездки», — уточнили в ФАС.

По расчетам службы, для большинства пассажиров (около 65%) плата за возврат билетов окажется ниже проиндексированного на инфляцию уровня 2019 года. Таким образом, новая мера будет выполнять в первую очередь регулирующую функцию.

В ФАС также напомнили, что железнодорожные перевозчики уже приняли ряд мер для сокращения дефицита билетов.

«Так, в настоящий момент действует возможность использования "листа ожидания" при оформлении билетов. Предлагаемая мера, по мнению перевозчиков, будет способствовать обеспечению наличия мест при перевозках пассажиров железнодорожным транспортом, особенно в южном направлении в сезон отпусков», — добавили в службе.

#ФАС #железная дорога #билеты на поезд
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