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Экономика 17 марта 2025 13:37

ФАС предложила торговым сетям поддержать ограничение наценок на продукты

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ФАС предложила торговым сетям поддержать ограничение наценок на продукты
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Федеральная антимонопольная служба России предложила ряду крупнейших ретейлеров присоединиться к инициативе по ограничению наценок на продукты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Служба обратилась к сетям, ранее не принявшим на себя эти обязательства, с предложением повторно рассмотреть возможность присоединения к инициативе», – отметили в ФАС.

Кроме того, ведомство предложило Ассоциации компаний розничной торговли и Ассоциации компаний интернет-торговли «проработать с не присоединившимися к инициативе торговыми сетями вопрос взятия на себя указанных добровольных обязательств».

Если ретейлеры согласятся на добровольное ограничение наценок, они направят в ФАС информацию о товарных позициях, на которые будут распространяться эти обязательства.

Речь идет о сетях «Лента», «О'Кей», «Метро», «Магнолия», «Верный», «Спар», «ВкусВилл», «Азбука вкуса», «Монетка», «Зельгрос» и «Мария Ра», отмечает РИА Новости.

#ФАС #рост цен на продукты
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