ФАС предложила торговым сетям ограничить наценки на самые востребованные продукты

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Федеральная антимонопольная служба РФ предложила десяти крупнейшим федеральным торговым сетям добровольно снизить и затем ограничить наценки на наиболее востребованные социально значимые продовольственные товары. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет в том числе о продуктах питания с завышенными на данный момент наценками, уточнили в ФАС.

До этого ведомство выявило случаи установления высоких средневзвешенных наценок на отдельные продукты в ряде торговых сетей. Для этого служба изучила средневзвешенные закупочные и розничные цены на некоторые категории продуктов в январе – августе текущего, 2025 года.

Теперь ФАС запросила у торговых сетей пояснения о причинах высоких наценок. «В случае выявления нарушений служба будет принимать меры антимонопольного реагирования», – заверили в ведомстве.

Запросы направлены в сети группы компаний «Х5», «Магнит», «Дикси», «Ашан», «О’Кей», «Лента», «Гиперглобус», «Мария Ра», «Монетка» и «Азбука вкуса», пояснили антимонопольщики.