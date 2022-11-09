ФАС предложила с 1 декабря на 8,5% увеличить тарифы на газ

Федеральная антимонопольная служба предложила повысить тарифы на газ для всех категорий потребителей на 8,5% с 1 декабря текущего года. Это следует из проектов приказов регулятора, опубликованных на портале проектов нормативных правовых актов.

Изменение тарифов предусмотрено прогнозом социально-экономического развития, составленным в Минэкономразвития РФ. При этом тарифы на газ должны в дальнейшем не меняться в течение полутора лет — до 1 июля 2024 года, отмечает РБК со ссылкой на пресс-службу ФАС.

В прогнозе социально-экономического развития на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов сказано, что тарифы на газ для всех потребителей должны вырасти на 8,5% с 1 декабря 2022 года и на 7% — с 1 июля 2024-го.

Еще в конце сентября Министерство экономического развития проанонсировало, что Правительство РФ проиндексирует тарифы на газ, подачу электроэнергии, снабжение водой и теплом на восемь месяцев раньше, чем планировалось, — то есть 1 декабря.

В ФАС обратили внимание на то, что рост тарифов окажется ниже уровня инфляции. Согласно прогнозу Минэкономразвития, инфляция в 2022 году составит 12–12,4%, а по оценке Банка России — 12–13%.