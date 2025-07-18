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Общество 18 июля 2025 11:10

ФАС предложила ограничить наценки на школьные товары перед новым учебным годом

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ФАС предложила ограничить наценки на школьные товары перед новым учебным годом
Фото: © «Татар-информ»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России призвала продавцов школьных товаров ограничить цены и наценки в период подготовки к новому учебному году. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

«<...> Для повышения доступности товаров для потребителей ФАС России предлагает продавцам школьных товаров присоединиться к инициативе по ограничению цен и наценок в период подготовки к учебному году», — подчеркнули в службе.

В ФАС также напомнили о необходимости добросовестного поведения на рынке в условиях сезонного спроса перед началом учебного года. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ведомство готово принять соответствующие меры.

Антимонопольная служба обратилась к торговым сетям с просьбой поддержать инициативу и соблюдать принципы ответственного ценообразования. Это позволит повысить доступность популярных школьных товаров и предотвратить возможный рост цен в период повышенного спроса.

#ФАС #новый учебный год #детские товары #школьники
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