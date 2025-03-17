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Общество 17 марта 2025 22:26

ФАС предложила крупнейшим торговым сетям ограничить наценки на продукты

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Федеральная антимонопольная служба России, совместно с другими государственными органами, активно работает над привлечением производителей, торговых сетей и отраслевых объединений к ограничению цен и наценок на самые востребованные социально значимые продовольственные товары. Об этом сообщают в пресс-службе ФАС России.

Служба обратилась к тем сетям, которые ранее не согласились на такие обязательства, с предложением еще раз рассмотреть возможность участия в инициативе. Кроме того, ФАС России предложила Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) обсудить с торговыми сетями, не присоединившимися к инициативе, вопрос о принятии указанных добровольных обязательств.

Если сети примут положительное решение, они должны будут предоставить ФАС России информацию о товарных позициях, по которым они готовы взять на себя эти обязательства.

ФАС России положительно оценивает социальную ответственность торговых сетей, которые принимают такие добровольные ценовые обязательства. Ведомство считает, что участие ритейлеров в данной инициативе не только повысит доступность социально значимых продуктов для населения, но и улучшит конкурентоспособность этих сетей.

#ФАС #торговые сети
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