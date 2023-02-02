ФАС предложила «Ашану» ограничить наценки на товары и в 2023 году

По предложению ФАС России торговые сети «Ашан» и «Атак» продлили добровольные обязательства по ограничению наценок на 2023 год, сообщает пресс-служба антимонопольной службы.

Ретейлеры предоставили службе перечень из 2 882 позиций товаров с ограниченными предельными торговыми наценками с разбивкой по регионам.

«Aтак» и «Ашан» сохранили наценки на отдельные позиции социально значимых товаров на уровне до 10%, а также до 5% на некоторые позиции 4 групп товаров (хлеб и хлебобулочные изделия, молочная продукция, сахарный песок и «борщевой набор»).

По данным торговых сетей, продукция, на которую распространяются ограничения, востребована потребителями.