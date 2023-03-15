ФАС предлагает поддержать коммунальную инфраструктуру за счет средств ФНБ

Федеральная антимонопольная служба разработала проект документа, направленный на модернизацию ЖКХ, сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

Суть предлагаемых нововведений заключается в том, что ресурсоснабжающая компания по комплексной заявке застройщика может построить с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) инженерные сети для техприсоединения к тепло-, водоснабжению, водоотведению.

ФАС полагает, что это позволит этим организациям сразу строить сети большего диаметра с учетом подключения всех потенциальных объектов. А компаниям, которые планируют строительство, снизить плату за подключение.

Фонд национального благосостояния или российский государственный резервный фонд является частью механизма пенсионного обеспечения граждан РФ на длительную перспективу. ФНБ формируется за счет дополнительных доходов федерального бюджета от нефтегазового комплекса и доходов от управления собственными средствами.