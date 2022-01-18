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Ру Тат
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Строительство
18 января 2022  00:23

ФАС поручено не допускать необоснованного роста цен на стройматериалы для нацпроектов

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Федеральная антимонопольная служба должна следить за обоснованностью роста цен на стройматериалы, которые используются при строительстве объектов по национальным проектам. Поручение дал Президент России Владимир Путин.

В документе сказано: «<...> осуществлять на постоянной основе в каждом субъекте РФ контроль за обоснованностью повышения цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию в ходе исполнения государственных и муниципальных контрактов, предметом которых являются строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства в рамках реализации национальных проектов».

ФАС при необходимости может принимать меры, которые будут бороться с необоснованным повышением стоимости. Ведомству нужно представить доклад до 1 марта, ответственным назначен Максим Шаскольский.

#Владимир Путин #ФАС #стройматериалы
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