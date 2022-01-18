ФАС поручено не допускать необоснованного роста цен на стройматериалы для нацпроектов

Федеральная антимонопольная служба должна следить за обоснованностью роста цен на стройматериалы, которые используются при строительстве объектов по национальным проектам. Поручение дал Президент России Владимир Путин.

В документе сказано: «<...> осуществлять на постоянной основе в каждом субъекте РФ контроль за обоснованностью повышения цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию в ходе исполнения государственных и муниципальных контрактов, предметом которых являются строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства в рамках реализации национальных проектов».

ФАС при необходимости может принимать меры, которые будут бороться с необоснованным повышением стоимости. Ведомству нужно представить доклад до 1 марта, ответственным назначен Максим Шаскольский.