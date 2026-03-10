ФАС подтвердила незаконность рекламы в YouTube, Telegram и WhatsApp*

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России представила официальную позицию по вопросу продвижения товаров и услуг на интернет-площадках, доступ к которым ограничен.

«В связи с принятием Роскомнадзором мер по ограничению доступа к социальным платформам Инстаграм* и Фейсбук*, видеохостингу Ютуб, ВПН-сервисам, мессенджерам Телеграм и Вотсап* ФАС России усматривает в размещении рекламы на данных ресурсах признаки нарушения части 10.7 статьи 5 Федерального закона "О рекламе"», – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что рекламная деятельность на таких площадках становится нелегальной автоматически, как только Роскомнадзор принимает меры по ограничению доступа к ним. При этом санкции могут коснуться всех сторон сделки.

«Ответственность за такое нарушение несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель», – резюмировали в ФАС.

* принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ