ФАС оштрафовало Казэнерго на 1,7 млн рублей за нарушения при новогоднем оформлении Казани

Татарстанское Управление Федеральной антимонопольной службы РФ оштрафовало «Казэнерго» на 1,7 млн рублей.

Основанием стал контракт стоимостью 70,3 млн рублей на новогоднее украшение Казани. Договор 10 декабря 2020 года заключили Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани с единственным поставщиком – «Казэнерго». В муниципальном учреждении поясняли: на проведение конкурентной закупки не было времени, так как до них поздно довели деньги.

Уже 14 декабря «Казэнерго» подписало договор подряда на 69,5 млн рублей с компанией «ТеплоЭнергоСтрой +» все на те же монтаж и демонтаж новогодних украшений в столице республики. Речь шла о 36 объектах.

Но и эта компания не стала конечным исполнителем работ. Она заключила 5 договоров субподряда: с ООО «Аква Бренд» на сумму 7,3 млн рублей (новогоднее оформление улицы Баумана и парка Черное озеро), с ООО «Фирма Агора-Трейд» на 22,97 млн рублей (13 объектов, включая украшение протоки Булака, пр. Универсиады, площади Свободы, площади перед театром им. Г. Камала), с ООО «Экспо графика» на 5,65 млн рублей (14 объектов, включая парк Горкинско-Ометьевского леса и парк Черное озеро), с ООО «ЭнергоПрогресс+» на 1,36 млн рублей. Общая сумма заключенных договоров на проведение работ в этом случае составила 59,4 млн рублей.

Причем, как установило УФАС по РТ, работы по новогоднему оформлению Казани субподрядные организации начали еще до заключения муниципального контракта. На момент его подписания они фактически уже выполнялись.

В связи с этим антимонопольная служба пришла к выводу, что контракт был заключен с нарушением положений закона о контрактной системе, что в конечном результате привело к ограничению конкуренции: к новогоднему оформлению Казани не были допущены другие хозяйствующие субъекты.

Свое желание и возможности выполнять такие работы УФАС подтвердили ООО «СК Авангар-Казань» и ООО «Фирма «Агора-Трейд­».

Так как срок выполнения муниципального заказа истек, а работы по нему выполнены и оплачены, оснований для выдачи предписания нет, посчитало УФАС. Вместе с тем в отношении «Казэнерго» оно возбудило дело об административном правонарушении по части 4 статьи 14.32 КоАП РФ. Она предусматривает в качестве наказания для юрлица «оборотный» штраф (его размер зависит от доходов компании). По сведениям «Казэнерго», его выручка за 2020 год состав­ила 3,4 млрд рублей. Незаконно полученный в результате антиконкурентного соглашения доход без учета НДС был определен в 56,9 млн рублей. Штраф в этом случае может варьироваться от одной сотой до пяти сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги) на рынке. Для «Казэнерго» он составил 1,7 млн рублей. Постановление УФАС по РТ компания может обжаловать в суде.