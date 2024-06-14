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Происшествия 14 июня 2024 10:36

ФАС оштрафовала «Яндекс» из-за рекламы написания дипломов

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала «Яндекс» за распространение ненадлежащей рекламы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Компания нарушила запрет на рекламу услуг по написанию выпускных квалификационных работ», – указано в сообщении.

Ранее в службу поступило заявление гражданина с жалобой на рекламу организации «Work 5», которая предоставляла услуги по написанию рефератов, курсовых и дипломных работ. Реклама распространялась в поисковой системе Яндекс.

В ФАС напомнили о том, что рекламировать услуги по написанию работ для государственной научной аттестации или экзаменов незаконно.

#ФАС
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