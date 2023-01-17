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Ру Тат
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Экономика
17 января 2023  18:19

ФАС оштрафовала Apple на 1,2 млрд рублей за навязывание ее платежной системы

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала американскую корпорацию Apple более чем на 1,2 млрд рублей. Причиной стало навязывание российским разработчикам платежного инструмента компании при создании приложений на iOS.

«В июле 2022 года служба признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство. Apple навязывала российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать в их приложениях платежный инструмент компании», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Кроме того, в App Store создателям приложений из России запрещали информировать клиентов о возможности использовать альтернативные способы оплаты. В связи с этим ФАС назначила компании денежное наказание за нарушение антимонопольного законодательства РФ. Apple необходимо оплатить штраф в течение двух месяцев с момента вступления документа в силу.

 

 

#Apple #ФАС #платежные системы
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