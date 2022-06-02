ФАС одобрила покупку российского бизнеса «Макдоналдса»

Федeральная антимонопольная службa (ФАС) России одобрила ходатайство ООО "Клуб-Отель" о приoбретении российского бизнеса сети «Макдоналдс».

В сообщении ведомства отмечается, что у американской компании останется право выкупить бизнес обратно. Оно будет действовать еще 15 лет.

По оценкам ФАС, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке услуг общественного питания, позволит сохранить рабочие места для сотрудников и обеспечить дальнейшую деятельность системообразующей организации в пределах страны.

Ранее сообщалось, что российские рестораны «Макдоналдса» выкупит бизнесмен Александр Говор. Он пообещал сохранить рабочие места. Сами заведения откроются уже под другой вывеской.